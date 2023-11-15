Лучшая школьная столовая страны работает в Уфе

Во всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая – 2023» победу одержала уфимская школа №147. Об этом сообщил в своих социальных сетях мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Соревнования проходили во Владикавказе.
В суперфинал вышли 23 команды из разных городов страны. Средняя школа села Красный Ключ Нуримановского района Башкирии заняла третью позицию в номинации «Лучшая столовая сельской школы».
Диплом лауреата в номинации «Лучшая столовая городской школы» получила башкирская гимназия Нефтекамска.
Фото: телеграм-канал администрации г. Уфы.