Лучшая школьная столовая страны работает в Уфе

Во всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая – 2023» победу одержала уфимская школа №147. Об этом сообщил в своих социальных сетях мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Соревнования проходили во Владикавказе.

Фото №1 - Лучшая школьная столовая страны работает в Уфе

В суперфинал вышли 23 команды из разных городов страны. Средняя школа села Красный Ключ Нуримановского района Башкирии заняла третью позицию в номинации «Лучшая столовая сельской школы».

Диплом лауреата в номинации «Лучшая столовая городской школы» получила башкирская гимназия Нефтекамска.  

Фото: телеграм-канал администрации г. Уфы.

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