Житель Башкирии заколол ножницами собутыльников

В Стерлитамаке перед судом предстанет 33-летний местный житель. Мужчина подозревается в убийстве друзей.

25 мая горожанин проводил время в общежитии с 40-летним товарищем и его 49-летней сожительницей. В один момент между мужчинами произошла ссора на почве ревности к женщине. В порыве агрессии горожанин заколол ножницами сначала собутыльника, а потом его возлюбленную.

С места происшествия мужчина сбежал, но быстро был найден сотрудниками правоохранительных органов. Отмечается, что в 2022 году он был освобождён из мест лишения свободы, где находился за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть пострадавшего.