Жителю Башкирии вынесли предостережение за попытку госизмены

По данным силовиков, парень в начале года высказывал намерения участвовать в боевых действиях против России. Это создавало условия для госизмены, отметили в управлении. Для недопущения совершения преступления Управление ФСБ предупредило ишимбайца о недопустимости реализации намерений и привлечении его к уголовной ответственности в случае продолжения этих действий, сообщили в ведомстве.