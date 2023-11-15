В Уфе женщина пряталась на балконе от разъяренного супруга с топором

В Уфе в минувшее воскресенье правоохранители получили сообщение о том, что в одной из квартир дома по улице Степана Халтурина кричит женщина. На место выехала полиция.
По данным пресс-службы МВД по Башкирии, полицейские задержали супруга потерпевшей, 1955 года рождения. Она написала заявление. Возбуждено уголовное дело по статье «угроза убийством».
По словам женщины, она спасалась от агрессивного мужа, который вооружился топором: закрылась на балконе и стала звать на помощь. В экстренные службы позвонили прохожие, а сосед помог испуганной жертве насилия спуститься на балкон на этаж ниже.