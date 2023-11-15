В Уфе женщина пряталась на балконе от разъяренного супруга с топором

В Уфе в минувшее воскресенье правоохранители получили сообщение о том, что в одной из квартир дома по улице Степана Халтурина кричит женщина. На место выехала полиция.

По данным пресс-службы МВД по Башкирии, полицейские задержали супруга потерпевшей, 1955 года рождения. Она написала заявление. Возбуждено уголовное дело по статье «угроза убийством».