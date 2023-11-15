В Уфе народный поэт Башкирии презентовал новый сборник своих стихов

Народный поэт Башкортостана Рашит Шакур презентовал новый сборник своих стихов под названием «Жемчужное ожерелье». В книгу вошли сочинения афористического жанра – однострочники и стихотворения до восьми строк, написанные за последние полвека. Главная тема – размышления автора о времени, жизни, людях и их судьбах.
Сборник выпущен тысячным тиражом при поддержке Фонда грантов Главы Башкортостана. Проект предусматривает бесплатную доставку в библиотеки региона и встречи с мастером пера. Рашит Шакур в Национальной библиотеке имени Ахмет-Заки Валиди впервые на публике прочел свои новые произведения, а некоторым счастливчикам достался сборник с автографом поэта.