В Уфе народный поэт Башкирии презентовал новый сборник своих стихов

Народный поэт Башкортостана Рашит Шакур презентовал новый сборник своих стихов под названием «Жемчужное ожерелье». В книгу вошли сочинения афористического жанра – однострочники и стихотворения до восьми строк, написанные за последние полвека. Главная тема – размышления автора о времени, жизни, людях и их судьбах.