Жители Башкирии смогут увидеть соединение Марса с Солнцем

Представители Уфимского планетария рассказали, что жители Башкирии вновь могут понаблюдать за интересным астрономическим явлением.
18 ноября в 10:14 Марс вступит в соединение с Солнцем. Так, Земля и Марс окажутся на противоположных сторонах от звезды.
После соединения с Солнцем Марс начнет удаляться от него и появится на утреннем небе, но ещё несколько месяцев он не будет доступен для наблюдения, поскольку будет восходить на рассвете, и будет теряться на фоне светлого неба. И только в июне следующего года его можно будет увидеть незадолго до рассвета низко над горизонтом на востоке.