Жители Башкирии смогут увидеть соединение Марса с Солнцем

При наблюдении с Земли Марс будет находиться за Солнцем. В момент соединения Марс очень близко пройдет от Солнца — на расстоянии в 6 угловых секунд и оба светила будут видны в созвездии Весов. В соединении Марс будет находиться дальше всего от Солнца, и если его можно было бы наблюдать в это время, то мы бы видели его неярким и очень маленьким, его видимый диаметр в этот момент всего 3,7 угловых секунды. Когда же Марс находится в противостоянии — на ближайшем расстоянии от Земли, его видимый диаметр увеличивается в 4-7 раз, и он выглядит как очень яркая звезда.

пресс-служба Уфимского планетария