Жители Башкирии смогут увидеть соединение Марса с Солнцем

Представители Уфимского планетария рассказали, что жители Башкирии вновь могут понаблюдать за интересным астрономическим явлением.

Фото №1 - Жители Башкирии смогут увидеть соединение Марса с Солнцем

18 ноября в 10:14 Марс вступит в соединение с Солнцем. Так, Земля и Марс окажутся на противоположных сторонах от звезды.

При наблюдении с Земли Марс будет находиться за Солнцем. В момент соединения Марс очень близко пройдет от Солнца — на расстоянии в 6 угловых секунд и оба светила будут видны в созвездии Весов. В соединении Марс будет находиться дальше всего от Солнца, и если его можно было бы наблюдать в это время, то мы бы видели его неярким и очень маленьким, его видимый диаметр в этот момент всего 3,7 угловых секунды. Когда же Марс находится в противостоянии — на ближайшем расстоянии от Земли, его видимый диаметр увеличивается в 4-7 раз, и он выглядит как очень яркая звезда.

пресс-служба Уфимского планетария 

После соединения с Солнцем Марс начнет удаляться от него и появится на утреннем небе, но ещё несколько месяцев он не будет доступен для наблюдения, поскольку будет восходить на рассвете, и будет теряться на фоне светлого неба. И только в июне следующего года его можно будет увидеть незадолго до рассвета низко над горизонтом на востоке.

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