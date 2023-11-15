Врачи спасли девушку с шляпной булавкой в желудке

В приемное отделение больницы скорой медицинской помощи в Уфе поступила 17-летняя девушка. Она рассказала, что случайно проглотила шляпную булавку, которую держала в зубах, когда завязывала на голове платок.

Пациентке провели экстренную диагностику, по результатам которой было установлено, что инородный предмет вонзился в слизистую пищевода и мог проколоть его насквозь. Тогда возникла бы вероятность попадания булавки в крупный сосуд. Это могло спровоцировать внутреннее кровотечение и другие серьезные осложнения.