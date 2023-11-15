В Уфе почтили память генерал-лейтенанта полиции А. Ахметханова

В Уфе почтили память генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова. Сегодня ему исполнился бы 61 год. Церемония прошла на мусульманском кладбище. На мероприятии присутствовала дочь Артура Ахметханова, а также собрались коллеги из силовых структур, которые бок о бок служили с боевым офицером.

Он начинал как оперуполномоченный милиции, в разные годы возглавлял республиканское управление ГИБДД Башкортостана, а также был министром внутренних дел по Северной Осетии. Дослужился до заместителя командующего войсками Росгвардии в ПФО. В последние годы жизни был исполняющим обязанности вице-премьера Правительства Башкортостана. Артур Ахметханов тяжело болел, однако об этом почти никому не говорил и до последнего ходил на работу, отметили его коллеги.