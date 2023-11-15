В Уфе детей и молодежь наградили за героические поступки

В Уфе в Штабе общественной поддержки наградили детей. Это произошло на форуме «Молодой гвардии» в рамках проекта «Молодые герои республики», который реализуется при поддержке Фонда грантов главы региона.

Награды получили более десяти детей и представителей молодежи за героические поступки. Все они в чрезвычайной ситуации пришли на помощь ближнему. Кто-то спас из пожара родственников или соседей, кто-то, не задумываясь, бросился в воду на выручку утопающему, а кто-то оказал первую помощь.