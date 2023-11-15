В Уфе начались третьи Махмутовские чтения

В Уфе начались третьи Махмутовские чтения. Это научно-практическая конференция. На ней обсуждают пути социально-экономического развития региона в условиях внешних вызовов.

В мероприятии принимают участие представители не только Башкортостана, но и других регионов и стран.