В Уфе начались третьи Махмутовские чтения. Это научно-практическая конференция. На ней обсуждают пути социально-экономического развития региона в условиях внешних вызовов.
В мероприятии принимают участие представители не только Башкортостана, но и других регионов и стран.
Напомним, Анас Хусаинович Махмутов – первый ректор Башкирской государственной академии, он принимал активное участие в создании вуза. При его участии разрабатывалась программа социально-экономического развития Башкортостана в 90-е годы, когда решался кадровый вопрос. Он актуален и сейчас.