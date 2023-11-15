В Уфе стартовали гастроли Стерлитамакского башкирского театра драмы

Представление состоялось в Башкирском театре оперы и балета. Спектакль рассказывает историю о боевом коне по кличке Керчь, который прошёл Великую Отечественную войну в составе 112-й Башкирской кавалерийской дивизии и вернулся на родину. В селе Ильчигулово Миякинского района установлен памятник в честь боевого коня.