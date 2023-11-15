Взорвавшаяся бутылка с кумысом в «Монетке» порезала ногу беременной уфимке

Беременная жительница Уфы зашла в супермаркет «Монетка» и повредила ногу: на прилавке самопроизвольно взорвалась бутылка кумыса. Осколки стекла порезали конечность.

Женщина не раз обращалась в администрацию магазина с просьбой о компенсации морального вреда. Но ее требование игнорировали.

Тогда она обратилась в Роспотребнадзор по Башкирии, где горожанке помогли составить претензию в суд. Суд поддержал позицию ведомства и обязал юрлицо выплатить уфимке 25 тысяч рублей за небезопасное нахождение в торговом зале магазина.