Полиция задержала жителя Башкирии, который пытался убить таксиста

В марте текущего года в полицию Сибая поступила информация о нападении на водителя такси. По данным пресс-службы МВД по Башкирии, в салоне автомобиля неизвестный сначала приставил к горлу мужчины нож, а потом пытался задушить. Таксисту удалось вырваться, а злоумышленник скрылся.
Спустя время полиция установила личность подозреваемого: 34-летний ранее судимый местный житель. Его искали на территории Баймакского района, но безуспешно. В ноябре супруга обвиняемого обратилась в медучреждение в Магнитогорске, что помогло правоохранителям определить его местоположение.
Мужчина был задержан у подъезда жилого дома, в отделе дал признательные показания, рассказали в ведомстве.
Фото: МВД по РБ