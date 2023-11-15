Полиция задержала жителя Башкирии, который пытался убить таксиста

В марте текущего года в полицию Сибая поступила информация о нападении на водителя такси. По данным пресс-службы МВД по Башкирии, в салоне автомобиля неизвестный сначала приставил к горлу мужчины нож, а потом пытался задушить. Таксисту удалось вырваться, а злоумышленник скрылся.