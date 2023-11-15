В Уфе стартовал Евроазиатский форум врачей внутренней медицины

В Уфе стартовал международный Евроазиатский форум врачей внутренней медицины. Его проводят в столице уже во второй раз. В нём участвуют ведущие специалисты и эксперты России, стран СНГ и дальнего зарубежья.

На торжественном открытии форума отметили также ветеранов Башмедуниверситета. Целых два дня в Конгресс-холле будут работать 29 научных секций, пройдут пленарные заседания, телемосты, тематические мастер-классы. Не обойдется без премьер. Впервые в программе запланировали мероприятия для более широкого круга специалистов. Расскажут о микробиоме человека, а также о трансплантации стволовых клеток.