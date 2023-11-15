В Башкирии установится снежный покров

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде на ближайшие несколько дней. Согласно их прогнозам, долгий период аномально теплой для ноября погоды на территории региона закачивается.

В пятницу, 17 ноября, в Башкирии ожидается мокрый снег, по югу республики осадки будут умеренными, местами отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Кроме того, метеорологи прогнозируют установление снежного покрова. На отдельных участках дорог гололедица.