В Башкирии установится снежный покров

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде на ближайшие несколько дней. Согласно их прогнозам, долгий период аномально теплой для ноября погоды на территории региона закачивается.
В пятницу, 17 ноября, в Башкирии ожидается мокрый снег, по югу республики осадки будут умеренными, местами отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Кроме того, метеорологи прогнозируют установление снежного покрова. На отдельных участках дорог гололедица.
18 и 19 ноября осадков не будет. Ночью столбики термометров понизятся до отметок -5, -10 градусов, при прояснениях до -15. Дневная температура воздуха составит от -1 до -6 градусов. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.