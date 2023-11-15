Педагоги Башкирии вяжут теплые вещи для участников СВО

Пряжу и нитки женщины закупают сами. Свой вклад вносят и дети. Они пишут письма, изготавливают открытки и рисунки, которые вкладывают в посылки – всё это отправляют на передовую вместе с теплыми вещами. В планах у педагогов – освоить ещё и плетение маскировочных сетей.