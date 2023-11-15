В Москве обсудили направление внешнеэкономической деятельности Башкирии

Сегодня, 15 ноября, в Москве состоялась встреча министра иностранных дел России и Главы Башкирии.
Сергей Лавров и Радий Хабиров обсудили вопросы и направления развития внешнеэкономических связей региона. Башкирия вносит значимый вклад в развитие и укрепление взаимодействий стран.
На встрече Сергей Лавров вручил Радию Хабирову нагрудный знак «За вклад в международное сотрудничество». Руководитель региона поблагодарил главу МИД России за высокую оценку и отметил, что укрепление внешнеэкономических связей – один из приоритетов развития республики.
По итогам встречи Глава Башкирии ответил на вопросы журналистов о направлениях взаимодействия с дружественными странами. Радий Хабиров рассказал, какие вопросы они обсуждали с Сергеем Лавровым.
Фото: glavarb.ru