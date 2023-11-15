В Москве обсудили направление внешнеэкономической деятельности Башкирии

Во-первых, я поблагодарил Сергея Викторовича за награду. Это заслуга нашей управленческой команды, всей республики. Мы видим, что наши усилия по развитию внешнеэкономических социальных, гуманитарных, культурных, научных связей, наши отношения с зарубежными странами находятся на подъёме. У нас много совместных проектов с белорусскими, турецкими, казахстанскими, иранскими партнёрами. Активно работаем и с Китайской Народной Республикой, где есть огромный потенциал для наращивания сотрудничества. Считаю, что развитие региона невозможно без внешнеэкономической деятельности. Это добавочная стоимость, поиск новых партнёров и рынков сбыта. И нам это сейчас удаётся, показатели внешнеэкономического оборота Башкортостана растут. Кроме того, мы открываем новые туристические возможности для наших жителей. Например, в рамках таких проектов как «Башкирско-абхазское долголетие», «Башкирско-белорусское долголетие». Сейчас прорабатываем аналогичную программу с Казахстаном. Очень важно также научное и культурно-гуманитарное сотрудничество. На встрече мы обсудили взаимодействие республики с ЮНЕСКО. Даже в сегодняшних непростых условиях представители этой организации работают с нами, приезжают в республику. Так, геопарк «Торатау» вошёл в список кандидатов на включение в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. В список Всемирного наследия могут войти пещера Шульган-Таш с уникальными наскальными рисунками и Воскресенский медеплавильный завод. В целом мы не сворачиваем сотрудничество с коллегами из этой организации. В конце года состоится очередное заседание Комиссии России по делам ЮНЕСКО, председателем которой является Сергей Викторович. В рамках повестки планируем рассказать о работе Башкортостана по ряду совместных проектов. Сергей Викторович Лавров является председателем Попечительского совета Федерации гребного слалома России. Это один из развитых видов спорта в стране, он очень популярен. Наша Алсу Мингазова – чемпионка России. Мы приняли решение построить в Уфе комплекс гребного слалома. В декабре 2023 года завершаем строительство его первой очереди. Это позволит уже в следующем году проводить соревнования на самом высоком уровне. Я пригласил Сергея Викторовича посетить спортивный объект.

Радий Хабиров, Глава Башкирии