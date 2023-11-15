В Уфе спортшкола отметила свой 55-летний юбилей

Одна из первых в СССР спортшкола по борьбе самбо «Геркулес» празднует свой 55-летний юбилей. В этот день ветераны спорта, заслуженные мастера и тренеры, а также нынешние воспитанники школы встретились вместе, чтобы вспомнить, с чего все начиналось и как развивалось.
В Уфе «Геркулес» появился благодаря тренеру Николаю Попову в 1968 году. Спустя пять лет там открыли еще и отделение по дзюдо. Тогда же стали заниматься не только юноши, но и девушки. Начиналось все с одного небольшого зала, из которого вышли чемпионы союза и мастера спорта. А школа стала знаменита на всю страну.
Сейчас спортшкола «Геркулес» имеет восемь филиалов в Уфе и Уфимском районе. Там по-прежнему растят чемпионов по дзюдо и самбо. Также проходят тренировки со слабовидящими и слабослышащими спортсменами.
Сегодня эти виды спорта в республике развиваются. Важным направлением реализации проекта является программа «Самбо в школу». Сегодня в неё включено более 37 школ региона.
В Башкортостане проводятся крупные турниры, такие как кубок мира и международный турнир по самбо «Гран-при». В конце ноября в Уфе состоятся всероссийские соревнования «Звезда».