В Башкирии прошли соревнования по борьбе на поясах в зачёт Сельских спортигр

В Чекмагуше прошли финальные соревнования по борьбе на поясах в зачёт XXXI Сельских спортивных игр Республики Башкортостан. 19 сильнейших команд борцов состязались в необычном формате – пять на пять, или, как говорят сами спортсмены, стенка на стенку.
Этот чистый бросок принёс Дамиру Хуснутдинову и его команде победу в первом раунде соревнований. Пятая схватка проходила при счёте 2:2, но всё окончилось победой сборной Дюртюлинского района. Дамир всю жизнь занимался спортом, но больших побед и титулов у него не было. Но есть самое главное – опыт, который и помог спортсмену взять решающую схватку.
Фарид Мурсалов уже два года как не выступает на соревнованиях. Сейчас он старший тренер юниорской сборной Башкортостана по борьбе на поясах. Несмотря на это, спортсмен помог команде Мелеуза в весовой категории свыше 90 кг.
Напряженный матч выдался у борцов из Краснокамского района и хозяев площадки – спортсменов из Чекмагуша. После первых двух схваток чекмагушевцы уступали со счётом 0:2. Победу в пятом поединке принёс Ильмир Сакаев. По ходу встречи он проигрывал оппоненту 3:7, но сумел победить чистым броском.
Выбор места проведения неслучаен. Здесь уже проходили детские игры, а теперь и соревнования среди взрослых. Кроме того, в Чекмагуше родился президент федерации борьбы на поясах нашей республики Рустам Зиякаев, сделавший огромный вклад в развитие этого вида спорта в Башкортостане.
Впрочем, победить хозяевам ковра не удалось. В дело вмешались и травмы: сильнейшую команду выставить не удалось, сразу два лидера из-за повреждений на предыдущих соревнованиях пропустили турнир в Чекмагуше. В целом спорт в Чекмагушевском районе в последние годы действительно развивается. Детские спортивные школы открыты во всех сельских поселениях, построено 19 хоккейных коробок. Есть немало чемпионов России и мира по борьбе на поясах, велоспорту и армрестлингу.
Это мероприятие завершало программу республиканских сельских игр. В каждом районе прошли отборы, сформировались команды, до финала добралось 19 коллективов.
Победу в турнире одержали представители Шаранского района, серебро у Салаватского, а бронза у Кигинского района. Среди городов сильнейшими оказались борцы из Мелеуза. Вторая строчка за Туймазами, третью строчку взяли давлекановцы.