В Башкирии прошли соревнования по борьбе на поясах в зачёт Сельских спортигр

В Чекмагуше прошли финальные соревнования по борьбе на поясах в зачёт XXXI Сельских спортивных игр Республики Башкортостан. 19 сильнейших команд борцов состязались в необычном формате – пять на пять, или, как говорят сами спортсмены, стенка на стенку.

Этот чистый бросок принёс Дамиру Хуснутдинову и его команде победу в первом раунде соревнований. Пятая схватка проходила при счёте 2:2, но всё окончилось победой сборной Дюртюлинского района. Дамир всю жизнь занимался спортом, но больших побед и титулов у него не было. Но есть самое главное – опыт, который и помог спортсмену взять решающую схватку.

Материальная база довольно хорошая, Дюртюлинский район идет в ногу со временем, в школах открываются борцовские залы, в которых ребята постарше могут заниматься. Детско-юношеские СШ, в школах начали появляться ковры, разжигает интерес молодёжи к таким национальным видам спорта. Дамир Хуснутдинов, участник соревнований /Дюртюлинский район/

Фарид Мурсалов уже два года как не выступает на соревнованиях. Сейчас он старший тренер юниорской сборной Башкортостана по борьбе на поясах. Несмотря на это, спортсмен помог команде Мелеуза в весовой категории свыше 90 кг.

Выступаем за Мелеуз в составе пяти человек, четыре победы, одно поражение у нас. Я сам тоже выступил на плюс 90 кг, два года не боролся, но решил за команду выступить. У нас один человек по травме выпал, пришлось быстро заменить, пока, вроде, получается. Фарид Мурсалов, старший тренер юниорской сборной Башкортостана по борьбе на поясах

Напряженный матч выдался у борцов из Краснокамского района и хозяев площадки – спортсменов из Чекмагуша. После первых двух схваток чекмагушевцы уступали со счётом 0:2. Победу в пятом поединке принёс Ильмир Сакаев. По ходу встречи он проигрывал оппоненту 3:7, но сумел победить чистым броском.

Напряженная ситуация была, потому что в своем районе выступаю. Команда собралась, спасибо им, что собрали. Спасибо большое организаторам, все было подготовлено на высшем уровне. Конечно, мы способны на самый высокий уровень, все соперники сильные, хорошо подготовились, но и мы не плохи. Ильмир Сакаев, участник соревнований /Чекмагушевский район/

Выбор места проведения неслучаен. Здесь уже проходили детские игры, а теперь и соревнования среди взрослых. Кроме того, в Чекмагуше родился президент федерации борьбы на поясах нашей республики Рустам Зиякаев, сделавший огромный вклад в развитие этого вида спорта в Башкортостане.

Я сам родился в соседнем доме этого комплекса, здесь я начал свою тренерскую деятельность в 2005 году с этого зала. Условия были, но каждый день стелили ковер, потом собирали, сейчас уже есть отдельный зал для борьбы. Рустам Зиякаев, президент Федерации борьбы на поясах Республики Башкортостан

Впрочем, победить хозяевам ковра не удалось. В дело вмешались и травмы: сильнейшую команду выставить не удалось, сразу два лидера из-за повреждений на предыдущих соревнованиях пропустили турнир в Чекмагуше. В целом спорт в Чекмагушевском районе в последние годы действительно развивается. Детские спортивные школы открыты во всех сельских поселениях, построено 19 хоккейных коробок. Есть немало чемпионов России и мира по борьбе на поясах, велоспорту и армрестлингу.

Это дает новый толчок для развития наших детей, любовь к борьбе на поясах. Сегодня у нас работают ДЮСШ, у нас прекрасный тренер и материально-техническая база. Уверен, что эти соревнования дадут дополнительный импульс развитию наших детей. Реканс Ямалеев, глава администрации Чекмагушевского района

Это мероприятие завершало программу республиканских сельских игр. В каждом районе прошли отборы, сформировались команды, до финала добралось 19 коллективов.

Много районов приехало, борьба развивается, мы радуемся, очень большой вклад внёс Рустам Ильгамович в этом направлении. На своей чекмагушевской земле первый раз, он на родине сделал такое мероприятие, народу приехало много, как будто чемпионат России проводим. Дмитрий Балянов, трёхкратный чемпион мира по борьбе на поясах