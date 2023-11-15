Спортсменки из Башкирии приняли участие в старте по плаванию «Кубок Невы»

Доплыли до золотых медалей. Спортсменки из Башкортостана приняли участие во всероссийском старте по плаванию «Кубок Невы». Он проходил в Санкт-Петербурге. Состязались сильнейшие пловцы со всей страны. Всего участие приняли около 600 спортсменов. Нашу республику представляли четыре спортсменки. Трем из них удалось стать призерами турнира.

С поездки на тренировку. По возвращении из Санкт-Петербурга спортсменки приступили к занятиям на воде. Необходима работа над ошибками. Первая тренировка начинается в пять утра. Далее школа. А после снова за занятия. И такая активная подготовка к стартам принесла результат.

После утренней тренировки вообще хорошо себя чувствую, спать не хочется. Виктория Ширяева, победительница всероссийских соревнований «Кубок Невы» по плаванию

Виктория Ширяева одна из лидеров прошедших соревнований. Спортсменка сумела побить два рекорда. Она принимала участие в заплывах на трех дистанциях в трех разных стилях – 100 и 50 метров брассом, баттерфляем, а также 400 метров вольным стилем. Сейчас у спортсменки первый взрослый разряд, ее цель – выполнить норматив кандидата в мастера спорта. Из Санкт-Петербурга Виктория вернулась с двумя золотыми, одной серебряной и бронзовой медалями.

Было сложно соревноваться очень. Я, просто не думая об этом, тренировалась и плыла к цели. Виктория Ширяева, победительница всероссийских соревнований «Кубок Невы» по плаванию

Сейчас пловцы из Башкортостана готовятся к следующему важному старту. И здесь им предстоит провести большую работу.

Мы сейчас проходили отбор на Республике Башкортостан по плаванию. Посмотреть, какая динамика была после республики. Хотел бы сказать большое спасибо Радию Фаритовичу и Руслану Тагировичу, министру спорта, за оказанную помощь в рамках социального заказа. Наши спортсменки готовились. Александр Габдрахманов, старший тренер центра спортивного плавания Башкортостана

Еще одна победительница – Алина Кильдиярова. Спортсменка выступала в четырех стилях – 50 и 100 метров на спине, 200 комплекс и 400 метров вольным стилем. Уже после финиша она узнала, что ей не хватило девяти десятых секунды до выполнения норматива кандидата в мастера спорта.

Мой путь начинался в садике, там был плавательный бассейн. Тренер сказала, что я буду хорошей пловчихой. Потом мне мама сказала, что в Инорсе открывается бассейн. Я ждала три года, пока он откроется, и я сразу же записалась в него. Алина Кильдиярова, победительница всероссийских соревнований «Кубок Невы» по плаванию