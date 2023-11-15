Спортсменки из Башкирии приняли участие в старте по плаванию «Кубок Невы»

Доплыли до золотых медалей. Спортсменки из Башкортостана приняли участие во всероссийском старте по плаванию «Кубок Невы». Он проходил в Санкт-Петербурге. Состязались сильнейшие пловцы со всей страны. Всего участие приняли около 600 спортсменов. Нашу республику представляли четыре спортсменки. Трем из них удалось стать призерами турнира.
С поездки на тренировку. По возвращении из Санкт-Петербурга спортсменки приступили к занятиям на воде. Необходима работа над ошибками. Первая тренировка начинается в пять утра. Далее школа. А после снова за занятия. И такая активная подготовка к стартам принесла результат.
Виктория Ширяева одна из лидеров прошедших соревнований. Спортсменка сумела побить два рекорда. Она принимала участие в заплывах на трех дистанциях в трех разных стилях – 100 и 50 метров брассом, баттерфляем, а также 400 метров вольным стилем. Сейчас у спортсменки первый взрослый разряд, ее цель – выполнить норматив кандидата в мастера спорта. Из Санкт-Петербурга Виктория вернулась с двумя золотыми, одной серебряной и бронзовой медалями.
Сейчас пловцы из Башкортостана готовятся к следующему важному старту. И здесь им предстоит провести большую работу.
Еще одна победительница – Алина Кильдиярова. Спортсменка выступала в четырех стилях – 50 и 100 метров на спине, 200 комплекс и 400 метров вольным стилем. Уже после финиша она узнала, что ей не хватило девяти десятых секунды до выполнения норматива кандидата в мастера спорта.
Ежедневные тренировки продолжаются. Уже через две недели пловцы отправятся на первенство России в Краснодар.