В Уфе прошел турнир по мини-футболу среди правоохранителей

В Уфе на стадионе «Динамо» состоялся турнир Кубка ВТБ по мини-футболу, в котором участвовало шесть команд сотрудников правоохранительных структур Республики Башкортостан. Соревнования уже стали традиционными.
Игры прошли в формате двух таймов по 15 минут. В финальном матче встретились команды УФСИН и ВТБ, сотрудники Управления Федеральной службы исполнения наказаний оказались сильнее – 3:1. Победители турнира, помимо памятных призов и наград, получили возможность сыграть товарищеский матч с ветеранами «Динамо-Москва».