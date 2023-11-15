В Уфе прошел турнир по мини-футболу среди правоохранителей

Являюсь капитаном и вратарем. Турнир очень интересный, к нему мы готовились, подразделений много, был отбор. Отобрали лучших, сейчас представляем Росгвардию, хотим занять призовые места.

Станислав Гондылев, капитан команды Управления Росгвардии