В Уфе прошел турнир по мини-футболу среди правоохранителей

В Уфе на стадионе «Динамо» состоялся турнир Кубка ВТБ по мини-футболу, в котором участвовало шесть команд сотрудников правоохранительных структур Республики Башкортостан. Соревнования уже стали традиционными.

Игры прошли в формате двух таймов по 15 минут. В финальном матче встретились команды УФСИН и ВТБ, сотрудники Управления Федеральной службы исполнения наказаний оказались сильнее – 3:1. Победители турнира, помимо памятных призов и наград, получили возможность сыграть товарищеский матч с ветеранами «Динамо-Москва».

Являюсь капитаном и вратарем. Турнир очень интересный, к нему мы готовились, подразделений много, был отбор. Отобрали лучших, сейчас представляем Росгвардию, хотим занять призовые места.

Станислав Гондылев, капитан команды Управления Росгвардии

Ребята бьются за это. Банк ВТБ большое внимание уделяет спорту, ежегодно проводим подобные соревнования, всех силовых сотрудников приглашаем присоединиться к соревнованиям.

Станислав Морилов, управляющий банка ВТБ в Республике Башкортостан
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