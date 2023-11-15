С 17 по 19 ноября в Уфе пройдёт «Межрегиональный фестиваль боевых искусств». В центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой состоятся состязания по всестилевому каратэ, мас-рестлингу, ушу, грэпплингу.

В фестивале примут участие около 2000 спортсменов по различным видам боевых искусств. Эти соревнования станут отборочным этапом для спортсменов Уральского федерального и Приволжского федерального округов. По итогам результатов сильнейшие бойцы выступят на Международной спартакиаде боевых искусств, которая пройдет в Уфе в декабре.