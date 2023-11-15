В Уфе пройдет Международная неделя бизнеса

Представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала проведение в башкирской столице Международной недели бизнеса. Подчеркивается, что форум, который организует Правительство Башкирии, зарекомендовал себя как профессиональная площадка, где происходит диалог между государством и предпринимателями.

С 22 по 25 ноября в Уфе состоится новый форум "Международная неделя бизнеса - 2023", в котором примут участие свыше 1000 человек из Ирана, Беларуси, Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Китая и других стран. Мероприятие включает в себя тематические площадки и круглые столы, где также заключаются соглашения.