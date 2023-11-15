Башкирия на форуме «Транспорт России» представила инфраструктурные проекты

Трассу Р-240 от Стерлитамака до Зиргана должны расширить до четырех полос, а арочный мост через реку Белую в Уфе могут сдать раньше 2025 года. С инфраструктурными проектами Башкортостана сегодня в Москве ознакомили заместителя председателя Правительства России Марата Хуснуллина. На международном форуме и выставке «Транспорт России» наша республика представила наиболее значимые для региона объекты, которые находятся на стадии строительства или реализации.

Строительство моста через реку Белую в створе улицы Интернациональной. Пока это лишь макет, который в будущем может стать реальностью. Объект крупный и очень нужный для миллионного города. Новая дорога с мостовым переходом обеспечила бы связь левобережных районов Уфы с северной частью города.

Еще один интересный проект, который пока ещё на стадии разработки, – строительство южного обхода Уфы с мостовым переходом через реку Белую в микрорайоне Кузнецовский затон. Кстати, если его воплотят в жизнь, для Башкортостана это будет первый вантовый мост.

Самые значимые и масштабные инфраструктурные проекты Башкортостана на этой неделе представляют на международном форуме-выставке «Транспорт России» в Москве. Сегодня с экспозицией Башкортостана ознакомился Марат Хуснуллин. Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал вице-премьеру российского правительства о том, что в первую очередь важно сегодня для региона. В частности, руководитель республики попросил ускорить финансирование Восточного выезда, чтобы быстрее закончить строительство масштабного проекта.

Все-таки мы должны порождать новые сущности, как всегда я говорю. В этом году, может, «захватим» немного начало 2024 года, закончим Бирск – Тастуба – Сатка, Восточный выезд. Постоянно ведем работу по расширению М-7 и М-5. У нас есть большая проблема – это расширение Р-240 от Стерлитамака до Зиргана. Там довольно аварийный участок и очень плотный поток. Это главный вопрос. Люди просят. Там сразу почувствуют на себе влияние этой дороги более полмиллиона человек. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А вот завершения строительства этого объекта уж точно ожидают не менее одного миллиона человек. Речь идет о реконструкции арочного моста в Уфе через реку Белую. С председателем совета директоров компании, которая возводит новую переправу, глава республики говорил о возможности ускорится – сдать объект не в 2025-м, а уже на следующий год.