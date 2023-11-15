Октябрьский победил во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

Город Октябрьский вошёл в пятёрку лидеров в стране по взаимодействию властей и жителей. Муниципалитет занял призовое место во всероссийском конкурсе. Победителей разделили на две категории: первые пять – это городские округа, муниципальные округа и городские поселения, вторая пятёрка – сёла. Из регионов было подано 1300 заявок. Было несколько номинаций, в одной из них победил Октябрьский. Одна из практик, о которой рассказали на конкурсе, – программа «Башкирские дворики».

Маленькие машинисты экскаватора играют посменно. В такой песочнице интересно даже школьникам. Развлечения на новой площадке предусмотрели для разных возрастов. Некоторые из аттракционов настолько новаторские, что детям приходится использовать смекалку. Площадку обустроили по программе «Башкирские дворики». При проектировании учли пожелания людей.

Местные жители узнали о том, что старую площадку можно обновить на средства из республиканского и муниципального бюджета. Людям оставалось собрать только 1% от стоимости. Местные власти направили заявку для участия в программе.