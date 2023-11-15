Национальный симфонический оркестр Башкирии представил мировые премьеры

Мировая премьера на башкирской сцене. Сегодня Национальный симфонический оркестр республики представил концерт для кларнета с оркестром Дмитрия Крюкова, солист – Артур Назиуллин. Он прозвучал впервые в столице Башкортостана. Также впервые исполнена вторая часть «Легенд древнего Урала».

Уфимскому зрителю и гостям республики выпала уникальная возможность стать свидетелями рождения новых произведений. Дмитрий Крюков – автор концерта для кларнета с оркестром и трилогии «Легенды древнего Урала» – уже пять лет трудится в Уфе.

Произведение написано не только для ценителей классической музыки, но и для современной молодежи. Солирующая партия кларнета – в исполнении народного артиста Башкортостана Артура Назиуллина. Руководитель главного оркестра республики не так часто выступает на уфимской сцене, но в этот раз сделал исключение, представляя мировую премьеру.

Состоялась премьера и второй части трилогии «Легенды древнего Урала» – «О чем говорят горы». Дмитрий Крюков вдохновился природой и культурой башкирского и других народов и создал свое произведение, сложное, многогранное, фундаментальное.