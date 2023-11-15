В Уфе обсудили проведение спортивных мероприятий в 2024 году

В начале этого месяца на международном форуме в Перми Владимир Путин поддержал идею объявить 2024-й Годом спорта в стране. Об этом и не только вели переговоры сегодня за круглым столом. Одной из тем являлся проект школ Джеффри Монсона. Именитый спортсмен презентовал свои клубы единоборств.

На данный момент их 26, но вскоре планируется открыть до 100 спортивных школ. Также обсуждался вопрос о физкультурно-оздоровительных мероприятиях для старшего поколения. В рамках программы «Башкирское долголетие» был презентован проект «Спорт для пожилых». В конце ноября стартует первая утренняя зарядка с известными личностями. И не так давно стало известно, что в следующем году форум «Россия – спортивная держава» проведут в столице нашей республики. В это время в Уфе проведут немало всероссийских и международных соревнований по разным видам спорта.