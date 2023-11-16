В Башкирии спасатели достали из реки погибшего водителя и его автомобиль

Накануне поздно вечером водолазы Госкомитета Башкирии по ЧС достали из реки Буенда автомобиль ВАЗ-2110 и погибшего водителя. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 24 октября 44-летний мужчина выехал из деревни Пятилетка в село Ауструм Иглинского района. Информации о том, что могло произойти в дороге и как автомобиль вместе с водителем оказались в водоеме, пока нет. Правоохранители проводят по данному факту проверку.

По данным Госкомитета республики по ЧС, ситуации, когда водитель не может справиться с управлением и вылетает в водоем возникают на дороге довольно часто. В таких случаях шансов остаться в живых не так много, констатируют в ведомстве и призывают автовладельцев соблюдать скоростной режим