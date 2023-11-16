В Башкирии ищут хозяев потерявшейся краснокнижной птицы

В настоящее время орел-могильник находится в реабилитационном центре «Пин и Пуф». Специалисты центра сообщают, что птицу кто-то незаконно использовал в целях охоты: на его лапках обнаружены небольшие ремни для ловчих, охотничьих птиц – опутенки.

Эксперты центра рассказали, что орел охотно идет на контакт с людьми, но в некоторых случаях проявляет агрессию. Эти факторы не позволят птице жить в дикой природе.

Краснокнижный орел был найден в Аургазинском районе Башкирии. специалисты центра намерены найти его «хозяев» для того, чтобы познакомить их с нормами природоохранного законодательства и уголовным кодексом.