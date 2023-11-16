В Якутии медведь порвал вахтовика из Уфы

В Якутии медведь-шатун напал на работников Чаядинского месторождения. По информации телеграм-канала «Башкирия Online», пострадали два вахтовика, один из которых 37-летний житель Уфы Эльдар Гареев.

У обоих мужчин зверь сорвал скальп, порвал руки и ноги. Их госпитализировали в местную больницу, но позже доставили в московский Институт имени Склифосовского. Сейчас пострадавшие проходят реабилитацию.

По рассказам очевидцев, медведь появился неожиданно из-за груды мешков с реагентами, которые хранились на территории, и направился к контейнерам в поисках пищи. В этот момент из вагончика вышел уфимец, увидел хищника и бросился бежать. Но косолапый мгновенно настиг его и ударил лапой по голове.

Коллеги бросились на помощь товарищу: пугали шатуна огнетушителями и другими подручными средствами. Но разъяренный медведь не отпускал жертву. Потом он напал на другого работника месторождения. Прибывший на место происшествия охотник ликвидировал дикого зверя.