Жители Башкирии смогут увидеть максимум метеорного потока

В обычные годы Леониды, как и многие метеорные потоки, в максимуме выдают 15-20 метеоров в час. Лучшее время для наблюдения после четырех часов ночи, когда созвездие Льва поднимается достаточно высоко над горизонтом на юго-востоке. В этом году Луна наблюдению максимума Леонид не помешает. В ночь максимума 17-18 ноября она будет видна только вечером и зайдет за горизонт в 21:00.