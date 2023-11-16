В Уфе во Всероссийский день призывника состоялись проводы новобранцев

Пожелали ребятам, чтобы они с честью и достоинством выполнили свой воинский долг, потому что они представители нашей необъятной Республики Башкортостан. Где бы они не находились и в каких бы войсках не служили, они, во-первых, чтоб помнили что они представляют Республику Башкортостан, потому что военнослужащие из республики одни из лучших в рядах вооружённых сил

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан