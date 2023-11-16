В Уфе во Всероссийский день призывника состоялись проводы новобранцев

Во Всероссийский день призывника в Уфе состоялись проводы новобранцев на срочную службу. Для молодых бойцов организовали митинг в республиканском сборном пункте. Они будут проходить службу в воздушно-космических силах и ракетных войсках стратегического назначения.
В осенний призыв в ряды Вооруженных сил страны отправят более четырёх тысяч новобранцев из Башкортостана. Половину из этого числа уже набрали.
В военкомате отметили, что солдат, проходящих срочную службу, не привлекают к выполнению задач СВО. Как и ранее призыв будет осуществляться в установленные законодательством сроки, в плановом порядке и продлится до 31 декабря этого года.