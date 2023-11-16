В Уфе во Всероссийский день призывника состоялись проводы новобранцев

Во Всероссийский день призывника в Уфе состоялись проводы новобранцев на срочную службу. Для молодых бойцов организовали митинг в республиканском сборном пункте. Они будут проходить службу в воздушно-космических силах и ракетных войсках стратегического назначения.

В осенний призыв в ряды Вооруженных сил страны отправят более четырёх тысяч новобранцев из Башкортостана. Половину из этого числа уже набрали. 

В военкомате отметили, что солдат, проходящих срочную службу, не привлекают к выполнению задач СВО. Как и ранее призыв будет осуществляться в установленные законодательством сроки, в плановом порядке и продлится до 31 декабря этого года.

У нас отправки каждый день. И день, и ночь в зависимости от расписания движения поездов, на которых ребята уезжают, у нас эта работа идёт ежедневно, не останавливаясь, в субботу, в воскресенье, без праздников и выходных.

Михаил Блажевич, полковник, военный комиссар Республики Башкортостан

Пожелали ребятам, чтобы они с честью и достоинством выполнили свой воинский долг, потому что они представители нашей необъятной Республики Башкортостан. Где бы они не находились и в каких бы войсках не служили, они, во-первых, чтоб помнили что они представляют Республику Башкортостан, потому что военнослужащие из республики одни из лучших в рядах вооружённых сил

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан
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