На Госуслугах появятся электронные зачетные книжки и студенческие билеты. Их могут ввести в практику в следующем году. В режиме онлайн можно будет следить за успеваемостью, пользоваться студенческими скидками. Электронные документы позволят и покупать по льготе билеты на городской транспорт и поезда, посещать учреждения культуры. Бумажные документы своего статуса не потеряют.