На Госуслугах появятся электронные зачетные книжки и студенческие билеты

На Госуслугах появятся электронные зачетные книжки и студенческие билеты. Их могут ввести в практику в следующем году. В режиме онлайн можно будет следить за успеваемостью, пользоваться студенческими скидками. Электронные документы позволят и покупать по льготе билеты на городской транспорт и поезда, посещать учреждения культуры. Бумажные документы своего статуса не потеряют.

Это позволит студентам и учащимся средних профессиональных учреждений без сложности, например, без необходимости таскать с собой студенческие и так далее, буквально со смартфона, со своего мобильного устройства предоставлять или предъявлять эти документы там, где это требуется.

Динар Шарафутдинов, заместитель министра цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан

Ранее стало известно, что Минцифры России разработало правила применения приложения «Госуслуги» для идентификации граждан без предъявления паспорта. Оно вводится поэтапно, и уже доступны некоторые операции. Кроме того, на площадке уже действует водительское удостоверение в электронном виде.

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