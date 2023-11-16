Пенсионеры Башкирии могут пройти процедуру банкротства в офисах МФЦ

В офисах МФЦ теперь можно пройти процедуру внесудебного банкротства для пенсионеров. С ноября вступили в силу изменения в закон «О несостоятельности (банкротстве)». Изменился общий размер денежных обязательств, составляющих не менее 25 тысяч и не более одного миллиона рублей.
Специалисты теперь рассматривают документы, и если нет оснований для отказа в приёме, разместят на сайте единого федерального реестра сообщение о возбуждении процедуры внесудебного банкротства.С полным пакетом необходимых документов можно ознакомиться на сайте или в офисах МФЦ.