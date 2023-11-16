В Башкирии волонтёрский штаб «Всё для Победы!» переехал в новое здание

Нам выделили другое помещение, такое светлое, хорошее, большое. Три комнаты, три помещения, в которых мы расположились со всем своим оборудованием. Плюс будем делать два станка, даже три. Один из них мы уже установили. Два ещё будем делать, потому что у нас увеличилось количество людей и желающих. Мы хотим больше дать нашей продукции, потому что она постоянно востребована.

Елена Полякова, координатор волонтёрского штаба «Всё для Победы!» в с. Иглино