В Башкирии волонтёрский штаб «Всё для Победы!» переехал в новое здание

Волонтёрский штаб «Всё для Победы!» села Иглино переехал в новое здание. В этом помогло руководство муниципалитета. Теперь в распоряжении волонтеров – три просторных помещения. Там установят станки для изготовления маскировочных сетей, костюмов «Лешего» и сухих душей.

Пространство позволит гораздо большему числу людей работать одновременно. Тем временем Иглинский союз ветеранов боевых действий совместно с волонтёрскими штабами района начали формировать новый гуманитарный конвой для отправки на передовую.

Фото №1 - В Башкирии волонтёрский штаб «Всё для Победы!» переехал в новое здание

Нам выделили другое помещение, такое светлое, хорошее, большое. Три комнаты, три помещения, в которых мы расположились со всем своим оборудованием. Плюс будем делать два станка, даже три. Один из них мы уже установили. Два ещё будем делать, потому что у нас увеличилось количество людей и желающих. Мы хотим больше дать нашей продукции, потому что она постоянно востребована.

Елена Полякова, координатор волонтёрского штаба «Всё для Победы!» в с. Иглино

За это время было произведено более 150 маскировочных сетей среднего размера три на шесть метров. Было произведено более четырёх тысяч окопных свечей и более 40 тысяч сухих душей. Также было произведено очень много нашлемников маскировочных и костюмов лешего более 100 шт. Всё это делают волонтёры наши. Это необходимо, чтобы сохранить жизни бойцов. Улучшает их быт, ну и греет им душу.

Николай Исаев, председатель Иглинского союза ветеранов боевых действий
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