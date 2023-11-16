В Башкирии волонтёрский штаб «Всё для Победы!» переехал в новое здание

Волонтёрский штаб «Всё для Победы!» села Иглино переехал в новое здание. В этом помогло руководство муниципалитета. Теперь в распоряжении волонтеров – три просторных помещения. Там установят станки для изготовления маскировочных сетей, костюмов «Лешего» и сухих душей.
Пространство позволит гораздо большему числу людей работать одновременно. Тем временем Иглинский союз ветеранов боевых действий совместно с волонтёрскими штабами района начали формировать новый гуманитарный конвой для отправки на передовую.