В Уфе экс-министрам строительства и ЖКХ Башкирии смягчили приговор

Верховным судом Башкирии рассмотрено апелляционное представление прокурора и апелляционные жалобы осужденных министров, их защитников и представителей потерпевших на приговор от 8 июня 2023 года.

По информации объединенной пресс-службы судов республики, бывшие чиновники обвиняются в служебном подлоге и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Летом прошлого года уголовное дело было направлено с Ленинский районный суд Уфы для рассмотрения. В июне текущего года суд признал их виновными.

Сегодня суд апелляционной инстанции изменил приговор районного суда и подсудимые были освобождены от назначенного наказания за истечением срока давности. Министр строительства и архитектуры РБ Рамзиль Кучарбаев получил 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Вице-премьеру Башкирии – министру ЖКХ республики Борису Беляеву судом назначено наказание 2 года и 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Заместитель ГКУ «Управление капитального строительства Башкирии» Рамиль Сафин, начальник отдела капстроительства №2 ГКУ Шадмурат Бикимбетов, экс-замглавы администрации Кумертау Юрий Куров получили по 2 года условно с испытательным сроком на 6 месяцев.

Последние трое освобождены из-под стражи в зале суда.