В Уфе Минздрав Башкирии подписал новое соглашение о соцпартнёрстве

Все льготы и все обязательства, которые были заложены ещё в прошлом отраслевом соглашении, будут в том же объёме оставлены в новом. Плюс расширяется линейка социальных гарантий и те вещи, о которых мы неоднократно проговаривали, в том числе решение Радия Фаритовича по поддержке службы скорой медицинской помощи – всё это будет в новом отраслевом соглашении.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан