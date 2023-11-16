В Уфе Минздрав Башкирии подписал новое соглашение о соцпартнёрстве

Минздрав Башкортостана и республиканский Профсоюз работников здравоохранения России подписали новое соглашение. Оно рассчитано на ближайшие три года. Новый документ расширяет взаимодействие в рамках социального партнерства.
Предусмотрены дополнительные гарантии председателям и казначеям профсоюзных организаций на местах. Действующее соглашение в Минздраве считают наполненным и сбалансированным. Это основа для разработки коллективных договоров в медорганизациях по всей республике, отметили в ведомстве.