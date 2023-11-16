В Уфе Минздрав Башкирии подписал новое соглашение о соцпартнёрстве

Минздрав Башкортостана и республиканский Профсоюз работников здравоохранения России подписали новое соглашение. Оно рассчитано на ближайшие три года. Новый документ расширяет взаимодействие в рамках социального партнерства.

Предусмотрены дополнительные гарантии председателям и казначеям профсоюзных организаций на местах. Действующее соглашение в Минздраве считают наполненным и сбалансированным. Это основа для разработки коллективных договоров в медорганизациях по всей республике, отметили в ведомстве.

Все льготы и все обязательства, которые были заложены ещё в прошлом отраслевом соглашении, будут в том же объёме оставлены в новом. Плюс расширяется линейка социальных гарантий и те вещи, о которых мы неоднократно проговаривали, в том числе решение Радия Фаритовича по поддержке службы скорой медицинской помощи – всё это будет в новом отраслевом соглашении.  

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан

Союз в данном случае как раз является каналом обратной связи, то есть мы видим и слышим вопросы, проблемы, поднимаем их перед Министерством здравоохранения, обсуждаем и ищем варианты решения, потом уже фиксируем, если это нужно, в отраслевом соглашении или же в постановлениях правительства республики.

Рауль Халфин, председатель Республиканской организации Башкортостана Профсоюза работников здравоохранения РФ
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