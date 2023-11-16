В Уфе открылось новое подростковое пространство «Поколение Z». Оно появилось на базе центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи региона. Туда будут приезжать ребята не только из Уфы, но и со всей республики.

В день открытия детям рассказали о форматах работы пространства, ознакомили с выставкой поискового отряда «Урал», а также провели творческий мастер-класс. Там на постоянной основе будут проводить лекции, тренинги, кинопросмотры с обсуждением и творческие встречи. Цель – вовлечь молодежь в социально значимую деятельность, творческую и патриотическую работу.