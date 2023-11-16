В Уфе обсудили наследие выдающегося общественного деятеля Флюры Ахмеровой

В память о той, которая посвятила жизнь истории родного края. В Уфе состоялся круглый стол, на котором обсудили наследие выдающегося общественного деятеля, отличника народного просвещения, педагога-методиста Флюры Ахмеровой. В этом году ей исполнилось бы 95 лет. Она была создателем Уфимского городского общества краеведов, занималась изучением истории родного края.