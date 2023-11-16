Закладчица из Челябинской области привезла в Башкирию 90 пакетиков «синтетики»

В Сибае с поличным задержали уроженку Челябинской области, 1979 года рождения. По информации пресс-службы МВД по Башкирии, подозреваемая привезла 90 пакетиков с «синтетикой» для распространения.

Как рассказала сама задержанная, в интернете она прочла объявление о вакансии распространителя запрещенных веществ за приличные деньги. Сначала женщина прошла месячную стажировку в Магнитогорске. После этого ее отправили «на работу» в Сибай, откуда она должна была распространять наркотики на территории региона. Но помешали оперативники.