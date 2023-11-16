В Уфе на врача напал нетрезвый пациент

Около 23:20 в скорую обратился 42-летний мужчина с жалобами на боли в животе. На указанный адрес выехала бригада врачей. Фельдшер – молодая девушка – поднялась в квартиру, где находились двое мужчин в состоянии опьянения. Врач осмотрела пациента и предложила госпитализацию, однако на выходе мужчина начал сомневаться, что они едут именно в больницу. Он стал вести себя агрессивно, напал на девушку с кулаками.