В Уфе на врача напал нетрезвый пациент

В Уфе произошло нападение нетрезвого пациента на фельдшера скорой помощи. Об этом рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Фото №1 - В Уфе на врача напал нетрезвый пациент

Около 23:20 в скорую обратился 42-летний мужчина с жалобами на боли в животе. На указанный адрес выехала бригада врачей. Фельдшер – молодая девушка – поднялась в квартиру, где находились двое мужчин в состоянии опьянения. Врач осмотрела пациента и предложила госпитализацию, однако на выходе мужчина начал сомневаться, что они едут именно в больницу. Он стал вести себя агрессивно, напал на девушку с кулаками.

К счастью, фельдшеру удалось покинуть квартиру и вызвать полицию. До приезда правоохранителей мужчина сбежал. Позже его нашли.

Сегодня я встретился с нашим молодым специалистом, чтобы поддержать после произошедшего. Признаюсь честно, подобрать слова было непросто. В любое время суток, в любую погоду наши врачи, фельдшеры, медсестры выезжают на вызовы, чтобы помочь пациентам, спасти их жизни. К сожалению, случаются и такие случаи. Такого быть не должно. Пострадавшая написала заявление в полицию.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ 
Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»
Уфимская волна