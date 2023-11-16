В Башкирии лось погиб, попав в охотничью петлю

Во время рейда по охране животного мира, который проходил недалеко от хутора Новая Деревня Федоровского района, сотрудники ООО «Охотник Федоровского района» обнаружили труп самки лося. Задняя нога животного попала в охотничью петлю.
По данным пресс-службы минэкологии Башкирии, в ходе осмотра установлено, что ей около года, она сильно истощена, а нога, попавшая в петлю, переломана. Она потеряла много крови и погибла к утру.
На месте полицейские обнаружили лотки с разложенными кормами и место засидки на дереве. Там же был замечен охотник с собакой. Он сбежал, бросив ружье.
Фото: пресс-служба минэкологии РБ