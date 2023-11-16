С начала года на дорогах Башкирии погибли 69 пешеходов

Статистикой по ситуации с наездами на пешеходов поделился в своем телеграм-канале глава ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов. Он отметил, что большая часть таких происшествий (68,9%) происходит по вине водителей.

Причины: превышение скоростного режима, несоблюдение правил остановки или обгона и отвлечение внимания от ситуации на дороге.

За 10 месяцев этого года зарегистрировано 748 наездов на пешеходов, 69 из которых – с трагическим исходом. Раны и травмы получили 711 человек. По неосторожности самих пешеходов совершено 249 таких наездов.