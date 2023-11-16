В Башкирии формируют 101-й гуманитарный конвой

В Башкортостане формируют 101-й гуманитарный конвой. На передовую бойцам из республики собираются отправить транспорт, электронику, автозапчасти и посылки. Часть имущества приобретена по поручению Главы Башкортостана за счет бюджета. В формировании гуманитарных конвоев также активное участие принимают муниципалитеты, организации, предприниматели и неравнодушные жители.

Сегодня один из складов посетили представители правительства республики и Госкомитета по ЧС. Они осмотрели то, что планируется доставить бойцам. В частности, из Уфы на передовую направят автомобиль УАЗ, два квадроцикла, средства связи, тепловизоры, приборы ночного видения, квадрокоптеры и оргтехнику.

Республика оказывает самую активную помощь подразделениям, принимающим участие в специальной военной операции, которые проходят службу наши мобилизованные, наши военнослужащие и именные батальоны. По поручению Главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича в соответствии с заявками командиров нескольких частей и добровольцев батальонов в зону СВО уже доставлен груз нашими гуманитарными конвоями. Только в этом году на эти цели из республиканского бюджета выделено свыше 90 млн рублей.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан
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