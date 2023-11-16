В Башкирии формируют 101-й гуманитарный конвой

В Башкортостане формируют 101-й гуманитарный конвой. На передовую бойцам из республики собираются отправить транспорт, электронику, автозапчасти и посылки. Часть имущества приобретена по поручению Главы Башкортостана за счет бюджета. В формировании гуманитарных конвоев также активное участие принимают муниципалитеты, организации, предприниматели и неравнодушные жители.
Сегодня один из складов посетили представители правительства республики и Госкомитета по ЧС. Они осмотрели то, что планируется доставить бойцам. В частности, из Уфы на передовую направят автомобиль УАЗ, два квадроцикла, средства связи, тепловизоры, приборы ночного видения, квадрокоптеры и оргтехнику.