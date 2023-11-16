В Башкирии формируют 101-й гуманитарный конвой

Республика оказывает самую активную помощь подразделениям, принимающим участие в специальной военной операции, которые проходят службу наши мобилизованные, наши военнослужащие и именные батальоны. По поручению Главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича в соответствии с заявками командиров нескольких частей и добровольцев батальонов в зону СВО уже доставлен груз нашими гуманитарными конвоями. Только в этом году на эти цели из республиканского бюджета выделено свыше 90 млн рублей.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан