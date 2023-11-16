В военном комиссариате Башкирии организовали телемост для участников СВО

В военном комиссариате республики организовали телемост для участвующих в СВОдобровольцев-студентов вузов Башкортостана и Мордовии. Во время общения с родными и однокурсниками прозвучали стихи, которые написал дедушка одного из бойцов. Песню «Два орла» исполнил студент из Саранска, а уфимские студенты сыграли на курае и баяне.

Каждому было о чем рассказать. Одни говорили о последних новостях и событиях в жизни, другим было достаточно увидеть родные лица. Со словами поддержки и благодарности обратились к военнослужащим представители органов власти двух республик, общественных и ветеранских организаций, ректоры Национального исследовательского Мордовского госуниверситета и Уфимского университета науки и технологий.

В зоне СВО находятся 83 студента из Башкортостана, 21 из них – первокурсники, остальные – старшекурсники. Они взяли академический отпуск, заключили контракт с Минобороны России, прошли курс боевой подготовки и сейчас защищают Отечество.

Жителям Башкортостана, заключившим контракт с Министерством обороны России, полагается единоразовая выплата 195 тысяч рублей, по 100 тысяч от республики и меценатов Уфы и некоторых других муниципалитетов. Также минимальный оклад контрактников, принимающих участие в СВО, подняли до 210 тысяч рублей.