В Башкирии проходит фестиваль детских ансамблей бального и эстрадного танца

В Нефтекамске проходит Межрегиональный фестиваль детских ансамблей бального и эстрадного танца «Ритмы времени большого Урала». Мероприятие проводится уже в 18-й раз. В нем принимают участие творческие коллективы со всей республики.

Первый этап фестиваля «Ритмы времени большого Урала» проводился в режиме онлайн. В нём приняли участие 23 команды со всей республики. Общее число участников – 460 человек. Коллективам предстояло показать своё мастерство в двух номинациях – бальный и эстрадный танец.