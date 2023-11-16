В Башкирии прошла встреча классных руководителей с министром образования

В военно-патриотическом парке «Патриот» прошла встреча классных руководителей с министром образования и науки республики. В октябре в Москве состоялся третий всероссийский форум классных руководителей, в столицу приехали три тысячи учителей со всей страны, из них 65 педагогов были из нашего региона.

С ними Ильдар Мавлетбердин и провёл личную встречу, на которой учителя обсудили различные предложения, среди которых – оказание психологической поддержки педагогам, создание аналога «Пушкинской карты» для классных руководителей и объединение их в некоммерческую организацию для возможности получения грантов.

Решили, что в 2024 году мы проведём региональный форум классных руководителей, где количество наших амбассадоров будет не просто 65, а уже большее. Из каждого муниципалитета мы пригласим советников директоров, классных руководителей, которые смогут поделиться своими идеями, рассказать нам. Мне кажется, это очень важно – общаться напрямую, общаться просто и общаться о главном.

Ильдар Мавлетбердин, министр образования и науки Республики Башкортостан
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