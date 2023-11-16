В Башкирии прошла встреча классных руководителей с министром образования

В военно-патриотическом парке «Патриот» прошла встреча классных руководителей с министром образования и науки республики. В октябре в Москве состоялся третий всероссийский форум классных руководителей, в столицу приехали три тысячи учителей со всей страны, из них 65 педагогов были из нашего региона.
С ними Ильдар Мавлетбердин и провёл личную встречу, на которой учителя обсудили различные предложения, среди которых – оказание психологической поддержки педагогам, создание аналога «Пушкинской карты» для классных руководителей и объединение их в некоммерческую организацию для возможности получения грантов.