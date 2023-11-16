В Башкирии прошла встреча классных руководителей с министром образования

Решили, что в 2024 году мы проведём региональный форум классных руководителей, где количество наших амбассадоров будет не просто 65, а уже большее. Из каждого муниципалитета мы пригласим советников директоров, классных руководителей, которые смогут поделиться своими идеями, рассказать нам. Мне кажется, это очень важно – общаться напрямую, общаться просто и общаться о главном.

Ильдар Мавлетбердин, министр образования и науки Республики Башкортостан