В Уфе начались XIII Епархиальные Табынские чтения. В этом году основная тема – «Православие и отечественная культура: потери и приобретение минувшего, образ будущего». Это своего рода церковно-общественный форум, где все заинтересованные в духовно-нравственном возрождении стороны могут обсудить различные вопросы и пути развития.