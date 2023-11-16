В Уфе НСО представил премьеру второй части «Легенды древнего Урала»

Мировая премьера на башкирской сцене. Уфимский зритель и гости столицы первыми услышали новые произведения маэстро Дмитрия Крюкова. Под его руководством Национальный симфонический оркестр и народный артист Башкортостана Артур Назиуллин исполнили «Концерт для кларнета с оркестром» и вторую часть трилогии «Легенды древнего Урала» («О чем говорят горы»).

В произведениях прослеживаются мотивы национальной башкирской культуры, а также новаторский подход, чтобы музыка была близка и молодому слушателю. Со сцены звучали и редко исполняемые шедевры симфонической музыки с солирующими скрипкой и органом. Они также впервые звучали на башкирской сцене в исполнении Национального симфонического оркестра, заслуженной артистки Башкортостана Светланы Ворониной и народного артиста республики Владислава Муртазина.