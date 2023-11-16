В Башкирии задержали банду вымогателей из Стерлитамака

В Башкирии задержали банду вымогателей, которые нападали на людей и вымогали деньги. По информации СУ СКР по Башкирии, банда была организована жителем Стерлитамака.

Известно, что главарь банды - 39-летний ранее судимый житель города, собрал в группировку 10 молодых людей, которые нигде не работали. Четверо из них - неоднократно судимы за различные преступления.